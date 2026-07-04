「これに当てはまったら要注意」カウンセラーが教える、あなたの人生を台無しにする「距離を取るべき母親」の7つの特徴
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【仲良くは無理】こんな母親とは距離を取れ！あなたの人生を台無しにする特徴7選」と題した動画を公開した。動画では、親子の良好な関係性を築くために、あえて距離を取るべき母親の「7つの特徴」について解説している。
Ryota氏はまず、親孝行を理由に要求を繰り返すケースに警鐘を鳴らす。「親孝行というのは子供から感謝の気持ちとしてやること」と述べ、親側から見返りを求めるのは単なる要求であると指摘。このような親は、自分の欲しいものを手に入れるための「カード」として親孝行という言葉を使っていると語った。
続けて、子供を「全て自分の思い通りにしたい」支配者タイプや、親自身の劣等感を埋めるために子供を「けなす、自分より下認定する」ケースを紹介した。子供が成長し、自分を超えていくことを無意識に恐れ、子供の可能性を潰してしまう親の心理を分析している。
さらに、子離れできず子供に依存する親や、子供を「自分自身」だと思い込んでいる親の特徴を解説。自他の境界が曖昧な状態であるとし、子供が自分の意思で行動し始めると「なんで私の思った行動と違う行動をとっているの？」と怒り出す過干渉のメカニズムを明らかにした。このほか、親が「自分の話しかしない」ケースや、子供を「道具として見ている」事例も挙げられている。
最後にRyota氏は一連の特徴を踏まえ、人間関係として成立が難しい状況に陥るのは「距離が近いからよりしんどくなっている」と分析。親の言いなりになって萎縮するのではなく、物理的・心理的な距離を取ることで「お互いに人生が良くなる可能性が高い」と結論付けた。身近な存在だからこそ陥りやすい親子間の依存関係を見直し、適切な距離感を保つことの重要性を説く内容となっている。
Ryota氏はまず、親孝行を理由に要求を繰り返すケースに警鐘を鳴らす。「親孝行というのは子供から感謝の気持ちとしてやること」と述べ、親側から見返りを求めるのは単なる要求であると指摘。このような親は、自分の欲しいものを手に入れるための「カード」として親孝行という言葉を使っていると語った。
続けて、子供を「全て自分の思い通りにしたい」支配者タイプや、親自身の劣等感を埋めるために子供を「けなす、自分より下認定する」ケースを紹介した。子供が成長し、自分を超えていくことを無意識に恐れ、子供の可能性を潰してしまう親の心理を分析している。
さらに、子離れできず子供に依存する親や、子供を「自分自身」だと思い込んでいる親の特徴を解説。自他の境界が曖昧な状態であるとし、子供が自分の意思で行動し始めると「なんで私の思った行動と違う行動をとっているの？」と怒り出す過干渉のメカニズムを明らかにした。このほか、親が「自分の話しかしない」ケースや、子供を「道具として見ている」事例も挙げられている。
最後にRyota氏は一連の特徴を踏まえ、人間関係として成立が難しい状況に陥るのは「距離が近いからよりしんどくなっている」と分析。親の言いなりになって萎縮するのではなく、物理的・心理的な距離を取ることで「お互いに人生が良くなる可能性が高い」と結論付けた。身近な存在だからこそ陥りやすい親子間の依存関係を見直し、適切な距離感を保つことの重要性を説く内容となっている。
YouTubeの動画内容
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