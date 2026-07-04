◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 カボベルデ ― アルゼンチン（2026年7月3日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦でカボベルデ（FIFAランク67位）がアルゼンチン（同1位）と対戦。1点リードを許した延長前半13分にスーパーゴールで再び試合を振り出しに戻した。

初出場のカボベルデは1次リーグで優勝候補スペイン相手のW杯デビュー戦をスコアレスドローに持ち込み、第2戦でも過去2度優勝のウルグアイと2―2で引き分け。サウジアラビアと0―0で引き分け、勝ち点3の同組2位で初の決勝トーナメント進出を決めて世界を驚かせた。

決勝トーナメント1回戦では前回王者と対決した。1―1で延長戦に突入。延長前半2分に勝ち越しを許したが、選手たちは諦めてなかった。同13分にペナルティエリア外の左サイドからDFロペスカブラル（ベンフィカ）が右足でカーブをかけてスーパーゴールを決めて同点に追いついた。日本テレビの実況も「ゴラッソ！ゴラッソ！ゴラッソ！」と連呼するほど大興奮していた。

ネットも「スーパーゴール」がトレンド入り。「ワールドカップ史に残るゴール」「えぐすぎるやろ！」「今大会のベストゴール」「叫んじゃったよ！」「しびれたわ！」「まじでやばい！」「鳥肌たった」などの声があがった。