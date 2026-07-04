『ドラえもん 誕生日スペシャル』9.6放送決定！ 無実の罪を着せられたドラえもんの時空を超えた逃走劇描く
ドラえもんのバースデー（2112年9月3日）をお祝いする恒例の『ドラえもん 誕生日スペシャル』（テレビ朝日系）。今年は9月6日18時56分から放送されることが決定した。
【写真】ドラえもんが指名手配？ 『誕生日スペシャル』メインビジュアル
今年の『誕生日スペシャル』でお送りするのは、オリジナルエピソード「コンコン大混乱！容疑者はドラえもん！？」。
22世紀の大富豪・リッチーの邸宅から高価な宝石「どら焼きの微笑み」が盗まれる事件が発生。防犯カメラに映っていた犯人の姿は、なんとドラえもん。身に覚えのない罪を着せられたドラえもんは全時代に指名手配され、懸賞金をかけられてしまう。その賞金を狙って、個性豊かな賞金稼ぎたちが次々とドラえもんの前に立ちはだかることに。
そして今回公開された『誕生日スペシャル』のメインビジュアルに描かれたのは、ドラえもんの指名手配ポスター。多額の懸賞金が書かれた手配ポスターから今にも助けを求める声が聞こえてきそうな一枚だ。
ポスターにも書かれた多額の懸賞金をかけてドラえもんに追っ手が迫る。そんなときに登場するのは、謎のキツネ型ロボット“コンロボ”。はたして、ドラえもんは賞金稼ぎから逃げ切り、身の潔白を証明することができるのか？ そして“コンロボ”の正体は？ 時空を超えたスリリングなドラえもんの大逃走劇に期待が高まる。なお、『誕生日スペシャル』には今年もゲスト声優の参加が決定しているという。
また、夏の風物詩となったイベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」が7月18日に開幕。今年も六本木エリアにはドラえもんが登場する。
色々なひみつ道具をもったドラえもんがずらっと出現する「66ドラえもんひろば」に加え、今年は新たに今回の『ドラえもん 誕生日スペシャル』にちなんだデジタルスタンプラリー「ドラえもん誕生日スペシャルpresentsスキャンで探れ！ひみつミッション ＃ドラえもん逃走中」を開催。
会場のいろいろな場所にドラえもんの指名手配ポスターを掲出。ポスターに掲載された二次元コードを読み込むと、ミッションに挑戦することができる。ミッションをクリアしてゲットできるのは、パズルのピース。集めたピースをつなぎ合わせると、ドラえもんの無実を証明する“カギ”が明らかになる。
見事パズルを完成させた方には、誕生日スペシャルにちなんだ、ここでしか手に入らない限定アイテムをプレゼント。会場を探検しながら楽しめる、ワクワクの参加型ミッションとなっている。
さらに、8月19日〜23日には「I’M DORAEMON POP‐UP STORE BY FLOWERING」が今年も決定した。
そして、テレビアニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系／毎週土曜17時）では、7月25日からの4週連続で「ヒヤッと月間」を実施。本編では、ヒヤッと涼しくなるお話を届ける。さらに4週続けて観てくれた人の中から抽選で、「とっておきドラえもん ぞくぞくぶるるホラー編 特別版」（提供：小学館）を100名様にプレゼントする。
そして、本日7月4日17時からのテレビアニメ『ドラえもん』レギュラー放送は、「ノビドラダマスの大予言」「ダメ犬、ムク」を2本立てでおくる。
『ドラえもん 誕生日スペシャル』は、テレビ朝日系にて9月6日18時56分放送。
【写真】ドラえもんが指名手配？ 『誕生日スペシャル』メインビジュアル
今年の『誕生日スペシャル』でお送りするのは、オリジナルエピソード「コンコン大混乱！容疑者はドラえもん！？」。
22世紀の大富豪・リッチーの邸宅から高価な宝石「どら焼きの微笑み」が盗まれる事件が発生。防犯カメラに映っていた犯人の姿は、なんとドラえもん。身に覚えのない罪を着せられたドラえもんは全時代に指名手配され、懸賞金をかけられてしまう。その賞金を狙って、個性豊かな賞金稼ぎたちが次々とドラえもんの前に立ちはだかることに。
ポスターにも書かれた多額の懸賞金をかけてドラえもんに追っ手が迫る。そんなときに登場するのは、謎のキツネ型ロボット“コンロボ”。はたして、ドラえもんは賞金稼ぎから逃げ切り、身の潔白を証明することができるのか？ そして“コンロボ”の正体は？ 時空を超えたスリリングなドラえもんの大逃走劇に期待が高まる。なお、『誕生日スペシャル』には今年もゲスト声優の参加が決定しているという。
また、夏の風物詩となったイベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」が7月18日に開幕。今年も六本木エリアにはドラえもんが登場する。
色々なひみつ道具をもったドラえもんがずらっと出現する「66ドラえもんひろば」に加え、今年は新たに今回の『ドラえもん 誕生日スペシャル』にちなんだデジタルスタンプラリー「ドラえもん誕生日スペシャルpresentsスキャンで探れ！ひみつミッション ＃ドラえもん逃走中」を開催。
会場のいろいろな場所にドラえもんの指名手配ポスターを掲出。ポスターに掲載された二次元コードを読み込むと、ミッションに挑戦することができる。ミッションをクリアしてゲットできるのは、パズルのピース。集めたピースをつなぎ合わせると、ドラえもんの無実を証明する“カギ”が明らかになる。
見事パズルを完成させた方には、誕生日スペシャルにちなんだ、ここでしか手に入らない限定アイテムをプレゼント。会場を探検しながら楽しめる、ワクワクの参加型ミッションとなっている。
さらに、8月19日〜23日には「I’M DORAEMON POP‐UP STORE BY FLOWERING」が今年も決定した。
そして、テレビアニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系／毎週土曜17時）では、7月25日からの4週連続で「ヒヤッと月間」を実施。本編では、ヒヤッと涼しくなるお話を届ける。さらに4週続けて観てくれた人の中から抽選で、「とっておきドラえもん ぞくぞくぶるるホラー編 特別版」（提供：小学館）を100名様にプレゼントする。
そして、本日7月4日17時からのテレビアニメ『ドラえもん』レギュラー放送は、「ノビドラダマスの大予言」「ダメ犬、ムク」を2本立てでおくる。
『ドラえもん 誕生日スペシャル』は、テレビ朝日系にて9月6日18時56分放送。