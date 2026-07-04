この秋公開を控えるメガヒットシリーズ、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開予定）のスピンオフドラマを巡り、フジテレビが撮影前日に出演予定だった佐藤二朗の降板を通達するという、まさかの“クビ宣告”。【写真】「ピッタリ密着…」視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛橋本愛サイドは「フジテレビが事実」しかし、この“コンプライアンス重視”に見える決断の裏には