ブリトニー・スピアーズの20歳＆19歳の息子がランウェイデビュー モデルとして活動する可能性も
ブリトニー・スピアーズの息子たち、20歳のショーン・プレストンと19歳のジェイデン・ジェームズが、パリ・ファッションウィークでランウェイデビューを果たした。今後モデルとしてキャリアを積む可能性もあるようだ。
【写真】堂々とランウェイを歩くショーン・プレストン＆ジェイデン・ジェームズ
Peopleによると、二人は現地時間6月26日、パリ・メンズファッションウィークで開催されたVETEMENTS （ヴェトモン）の2027年春夏メンズウェアコレクションのショーに登場し、キャットウォークを披露した。
白いタンクトップにブルーデニムを合わせたスタイルでランウェイを歩いたジェイデン・ジェームズは、モデル業について「プレストンのことは分からないけれど、僕はすごく興味がある」と米版VOGUEにコメント。
「初めてのファッションショーで、何もかもが初めてだったから、もっと上手くできたはずだと思う。ウォーキングも、もっと上手にできたはずなのに、緊張して固くなってしまった。僕とプレストンは、音楽活動やほかのことにも挑戦しようと思っています」と語ったという。
一方、黒いシャツとネクタイ、ロングジャケットとデニムを合わせたルックを披露したショーン・プレストンは、「ショーが作られる様子を見ることができて、楽しかったです。でも、自分がこの道を追求したいかどうかは分からない。情熱を注ぐことができるかは分からないけれど、楽しかったのは確かです」とコメント。「僕にとっては、音楽が全ての基盤です。ジェイデンと僕はこれまでずっと音楽をしてきたし、他の何よりも惹かれています」と続けた。
二人は、ブリトニーが元夫ケヴィン・フェダーラインとの間にもうけた息子。長らく疎遠だっが、近年関係が改善し、今年3月にブリトニーが飲酒運転で逮捕された際にも彼女を支えたと伝えられている。
【写真】堂々とランウェイを歩くショーン・プレストン＆ジェイデン・ジェームズ
Peopleによると、二人は現地時間6月26日、パリ・メンズファッションウィークで開催されたVETEMENTS （ヴェトモン）の2027年春夏メンズウェアコレクションのショーに登場し、キャットウォークを披露した。
「初めてのファッションショーで、何もかもが初めてだったから、もっと上手くできたはずだと思う。ウォーキングも、もっと上手にできたはずなのに、緊張して固くなってしまった。僕とプレストンは、音楽活動やほかのことにも挑戦しようと思っています」と語ったという。
一方、黒いシャツとネクタイ、ロングジャケットとデニムを合わせたルックを披露したショーン・プレストンは、「ショーが作られる様子を見ることができて、楽しかったです。でも、自分がこの道を追求したいかどうかは分からない。情熱を注ぐことができるかは分からないけれど、楽しかったのは確かです」とコメント。「僕にとっては、音楽が全ての基盤です。ジェイデンと僕はこれまでずっと音楽をしてきたし、他の何よりも惹かれています」と続けた。
二人は、ブリトニーが元夫ケヴィン・フェダーラインとの間にもうけた息子。長らく疎遠だっが、近年関係が改善し、今年3月にブリトニーが飲酒運転で逮捕された際にも彼女を支えたと伝えられている。