森香澄、すっぴんから美背中あらわなドレス姿まで 美容本『戦略的かわいいの作り方』先行カット解禁
9月1日発売予定の森香澄による初の美容本『戦略的かわいいの作り方 −森 香澄のかしこい美容メソッド−』（小学館）より、先行カットが解禁された。
【写真】森香澄のすっぴん＆ナチュラルメイク
森の“どすっぴん”カットと、自身の手で仕上げた“ナチュ盛り”メークカット。「顔に凹凸がない平凡な顔」と語る森だが、その素材を生かし、メークで“盛る”独自のテクニックが、本書にはたっぷりと詰め込まれている。
さらに、ほっそりとした二の腕や引き締まったおなか、美しい背中が際立つ大胆な黒ドレス姿も公開。SNSで話題を呼んだ“‐7kg”のダイエットを経て、現在も無理なく体型をキープしているという森。食を楽しみながら自信を持てるビジュアルを保つ、最新のボディーメソッドが明かされる。
50枚以上に及ぶ撮り下ろし写真には、透明感あふれるブルードレス姿や、まんまるな美ヒップが際立つヘルシーなランジェリーカット、ふんわりとした“スフレっぽボディ”を堪能できるキャミドレス姿など、多彩な表情が収められている。
このほかにも、透明感を損なわない美容医療のオーダー方法や駆け込みサロン、愛用カラコンなど初公開の情報が充実。さらに、自分の魅力を最大化するためのマインドキープ術についても深くインタビューしており、外見・内面の両面から“計算され尽くされたかわいさ”に迫る一冊となっている。
帯コメントを寄せているのは指原莉乃。「今日から『森 香澄と同じ生活』させてもらいます！ だって美容法もダイエットもメンタルもこんなに教えてくれたんだから！」としている。
本書の発売を記念したイベントも申し込み受付中。9月5日12時から東京・代官山 蔦屋書店で、森と直接美容について話せる小規模イベント「森 香澄と美容の本音トーク ー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」を開催。さらに、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でのお渡し会も開催予定だ。
『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』は、小学館より9月1日発売。定価1980円。
【写真】森香澄のすっぴん＆ナチュラルメイク
森の“どすっぴん”カットと、自身の手で仕上げた“ナチュ盛り”メークカット。「顔に凹凸がない平凡な顔」と語る森だが、その素材を生かし、メークで“盛る”独自のテクニックが、本書にはたっぷりと詰め込まれている。
さらに、ほっそりとした二の腕や引き締まったおなか、美しい背中が際立つ大胆な黒ドレス姿も公開。SNSで話題を呼んだ“‐7kg”のダイエットを経て、現在も無理なく体型をキープしているという森。食を楽しみながら自信を持てるビジュアルを保つ、最新のボディーメソッドが明かされる。
このほかにも、透明感を損なわない美容医療のオーダー方法や駆け込みサロン、愛用カラコンなど初公開の情報が充実。さらに、自分の魅力を最大化するためのマインドキープ術についても深くインタビューしており、外見・内面の両面から“計算され尽くされたかわいさ”に迫る一冊となっている。
帯コメントを寄せているのは指原莉乃。「今日から『森 香澄と同じ生活』させてもらいます！ だって美容法もダイエットもメンタルもこんなに教えてくれたんだから！」としている。
本書の発売を記念したイベントも申し込み受付中。9月5日12時から東京・代官山 蔦屋書店で、森と直接美容について話せる小規模イベント「森 香澄と美容の本音トーク ー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」を開催。さらに、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でのお渡し会も開催予定だ。
『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』は、小学館より9月1日発売。定価1980円。