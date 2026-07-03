フリーアナウンサー中川安奈（32）が3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に代打MCとして生出演した。

金曜MCのミッツ・マングローブが、音楽ユニット「星屑スキャット」のコンサートのため欠席。その代打を務めた。

同番組出演は約1年ぶり。ノースリーブのワンピース姿で、「中川安奈です。よろしくお願いします」とあいさつした。

前回の出演では、ミッツからいじられる場面があった。「1年ぶりに来させていただいたんですけど、前回ミッツさんに“ラクダ色の服はどうしたの？”って聞かれたんです。2年前のパリオリンピックで、裸に見える服を着ているって、ちょっと炎上したんですけど」と、経緯を説明した。

この日の衣装は、まさにその“裸に見える服”「今日はその色の服で舞い戻って参りました」と宣言し、笑わせていた。

この日はゲスト席に、元TBSアナウンサーでフリーの吉川美代子の姿が。ダブルMCの垣花正は「あなた、どうやら心臓に毛が生えているようですね。吉川さんの前で、よくそんなこと言えますね。“裸に見える服で舞い戻ってきました”って」と、中川をいじり倒していた。