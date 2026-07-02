◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 米国2―0ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年7月1日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は1日（日本時間2日）に行われ、開催国の米国（FIFAランク15位）はボスニア・ヘルツェゴビナ代表（同61位）を2―0で破り、16強入りした。

大黒柱のMFプリシック（ACミラン）がふくらはぎを負傷した1次リーグ初戦のパラグアイ戦以来となる先発復帰を果たした一戦。前半44分、MFティルマン（レバークーゼン）の縦パスを受けたFWバログン（モナコ）が、相手DFに当たったこぼれ球を受けて左足を振り抜いて先制点を奪った。同追加タイムにもシュートがクロスバーを直撃。前半から好調ぶりを見せた。

だが後半、そのバログンがまさかの一発退場。相手DFムハレモビッチ（サッスオロ）と競り合った際にスパイク裏で右足首を踏む形となり、VAR判定の結果、同19分に一発退場の判定が下った。ここまでチームで唯一の複数得点となる3点を挙げてきたストライカーを欠く事態でも、10人で奮闘。同37分にはティルマンが直接FKを決めてさらに点差を広げた。

1994年大会以来、32年ぶりとなった自国開催でのW杯。1次リーグD組ではパラグアイとオーストラリアを下し、1位通過で決勝トーナメント進出を果たした。ターンオーバーした第3戦のトルコ戦では敗れたものの、3試合で8得点を記録。3位の1930年大会、ベスト8の2002年大会で並んでいた7の過去最高得点数を既に超えていた中、この試合で10得点まで伸ばした。