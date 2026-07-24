「あんなにナチュラルに、スラスラとしゃべられるなんて…」宮内庁で、かつて旧東宮職に勤務した元幹部職員が、こう漏らした。皇后雅子さまが今月、栃木県の那須御用邸でのご静養中、笑顔で報道陣に対応している姿を地上波テレビの画面を見ながら、感嘆込めた表情で述べた言葉だ。2004年7月から20年を超える長期療養生活を送られている雅子さまが、これほどのフリートークをマイクとカメラに向かってされたのは、事実上、初めて