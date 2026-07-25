アメリカのトランプ大統領がイランへの大規模攻撃を検討するなか、イラン軍の司令官は24日、国民が1人死亡するたびに報復としてアメリカ軍兵士1人を殺害すると警告しました。アメリカメディアによりますと、トランプ大統領は近くイランへの大規模攻撃を実施するかどうか判断する見通しで、すでに追加部隊が中東などに配備されているということです。こうしたなかイラン軍の司令官は24日、アメリカによる攻撃で「国民が1人殺害され