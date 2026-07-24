7月22日、お笑い芸人のはっしーはっぴーがXを更新し、次週の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）への出演を告知した。「はっしーはっぴーさんは《来週水ダウ出させて頂きます！！やったーー！！是非見て下さい！！あでしゃ》とポストを行いました。“あでしゃ”とは、自身の滑舌が悪く“ありがとう”が“あでしゃ”に聞こえてしまったことに由来するフレーズとされています」（スポーツ紙記者）22日に放送された同番組の次週予