出前館は、2026年7月24日から26日までの3日間限定で、「ピザ半額祭」を開催しています。どの時間帯でも対象＆何枚でも半額7月24日から26日までの期間中、「ドミノ・ピザ」「ピザハット」「ピザーラ」をはじめとした、さまざまな参加加盟店の対象商品が半額で楽しめます。例えば、ドミノ・ピザの「クワトロ・ジャイアント（Mサイズ）」は3390円が1695円に、ピザハットの「フレンズ4（Mサイズ）」は2760円のところ1380円で楽しめます