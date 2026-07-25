コメの在庫が積み上がる中、スーパーのコメ価格が4週連続で値下がりしました。農林水産省によりますと、7月19日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5kgあたりの平均価格は3373円と、前の週より30円値下がりしました。3400円を下回るのは、2024年10月以来です。値下がりは4週連続で、年明け以降値下がり傾向が続いています。新米が出回る前に、在庫をはけさせるべく値下げして売り切ろうとする動きがみられるほか、民間業