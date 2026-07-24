昨夏・甲子園準優勝校が敗れる第108回全国高校野球選手権西東京大会の準決勝が24日、神宮球場で行われ、第1試合では日大三高が創価に4-7で敗れた。ノーシードから準決勝まで勝ち上がったが、日大三の2年連続甲子園出場の夢は散った。初回に1点を失うも、その裏に昨夏の甲子園でも活躍したプロ注目のスラッガー、田中諒内野手（3年）の左翼への適時打ですぐさま同点に追いついた。しかし3回、創価の1番・山田幸聖内野手（3年