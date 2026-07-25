2026年7月24日午後11時30分前、札幌市北区拓北6条2丁目にある2階建て住宅で「隣の家の2階から火が出ている」と消防に通報がありました。目撃した人によりますと、複数回大きな爆発音がして周辺は煙が立ち込め、焦げたにおいも充満していたということです。消防によりますと、火は通報から約2時間後に消し止められ、建物2階部分のほぼ全てにあたる70平方メートルを焼き、火元とみられる住宅の2階一室から男性1人の遺体が発見