青森市で自転車に乗っていた小学生の男の子が、車にはねられ大ケガをしたひき逃げ事件で、車を運転していた36歳の男が逮捕されました。自称・会社員の前田大樹容疑者（36）は23日午後、青森市浪岡の路上で自転車に乗っていた小学6年生の男の子を車ではねてケガを負わせ、そのまま逃走した疑いがもたれています。男の子は鎖骨を骨折する重傷を負いましたが、命に別条はないということです。事件翌日、前田容疑者が警察署を訪れ「車