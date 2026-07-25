札幌・豊平警察署は2026年7月25日、札幌市豊平区中の島2条1丁目の路上で、20代の女性が男からわいせつ行為をされ、抵抗した際に転倒し、けがをする、不同意わいせつ致傷事件が発生したと発表しました。警察によると25日午前2時すぎ、路上を歩いていた女性が背後から近づいてきた男に突然、体を触られたということです。女性は抵抗した際に転倒し、擦り傷などのけがをしています。男はわいせつ行為後、現場から逃走しています。警察