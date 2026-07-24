「最近ね、1カ月くらい前かな、僕の大事にしていたマグカップを割ってしまったんですよ。そのマグカップというのが、まさに私が幼稚園年長さんのときに絵付けをしたマグカップ――」7月9日、パーソナリティを務めるラジオ番組『キラスタ』（FM NACK5）でそう語ったのは、三浦友和（74）・百恵さん（67）の長男で歌手の三浦祐太朗（42）。じつに35年以上にわたって愛用のマグカップを使い続けているというのだ。その物持ちのよさに