カプセルトイをシール帳のようにコレクションした“ガチャ帳”。流行の背景には“これまでとは違った魅力”もあるようです。 【写真を見る】Z世代で人気拡大中！シール、お菓子とはまた違う“ガチャ帳”の魅力とは？【THE TIME,】 シール帳の次は“ガチャ帳”いまや子どもから大人まで人気のカプセルトイ。キャラクターやミニチュアなど毎月のように新作が登場し、その市場規模はこの4年で約3倍。専門店も全国900店舗以