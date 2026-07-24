京都市の住宅街で、ギターなどの騒音により近隣住民にうつ病などを発症させた疑いで男が逮捕された事件で、近隣住民が、昼夜問わず鳴り響く騒音を録音していました。去年5月、近隣住民が録音した音声です。住民によると、エレキギターのような音が朝から夜まで鳴り続いていたといいます。23日に逮捕された無職の横井一憲容疑者は、2019年から今月までの間、京都市西京区の自宅で、ラジオやギターで騒音を出し続け、近隣住民に睡眠