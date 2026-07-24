2026年7月24日現在、業務スーパーでは「月間特売」のチラシを公開しています。南関東エリアで、7月31日まで爆弾価格となっている食料品を紹介します。毎日使う調味料もお得に！●エスビー食品「ゴールデンカレー（甘口・中辛・辛口）」各198g...203円●Mizkan「追いがつおつゆ」1L...210円●プリマハム「香薫ウインナー」284g...365円●ライフドリンクカンパニー「強炭酸水ピンクグレープフルーツ」「強炭酸水ライム」各500ml...各