北海道江別市で２０２４年１０月、男子大学生が男女６人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判が７月２１日に開かれ、大学生を解剖した医師が証人として出廷しました。強盗致死などの罪に問われているのは、主犯格とされる川口侑斗被告と当時１７歳の少年です。２人は２０２４年１０月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告や川村葉音被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカ