（CNN）イラン国営のプレスTVによると、イラン軍は現地時間24日午前、バーレーンのシェイク・イーサ空軍基地およびヨルダンのアル・アズラク空軍基地にある米国の標的に向けて攻撃用ドローン（無人機）を発射したと主張した。イラン国営放送IRIBが公開したイラン軍の映像には、バーレーンとヨルダンに向けてドローンを発射する様子とされる映像が映っていた。ただし、この映像がいつ、どこで撮影されたものかは不明。CNNは、イラン