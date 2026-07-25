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佐々木朗希がホワイトハウスを初訪問、トランプ大統領の印象は笑顔でかわす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース佐々木朗希がメッツ戦で7回3安打1失点9奪三振の好投を見せた
  • 約2カ月ぶりの4勝目を挙げ、6回から4者連続三振の圧巻投球を披露した
  • 試合前日にはホワイトハウスを訪問し、トランプ大統領と初対面を果たした
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