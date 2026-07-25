鹿児島市東俣町できょう25日、車が田んぼに転落し外国人を含む7人が救急搬送されました。 警察や消防によりますと、25日午前8時半前、鹿児島市東俣町の県道を通りかかった人から「車が田んぼに落ちている」と119番通報がありました。 ガードパイプを突き破り… この事故で、車に乗っていた日本人2人と外国人5人の合わせて7人が病院に搬送されました。いずれも命に別状はないということです。 車は道路脇のガード