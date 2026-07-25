■MLBメッツードジャース（日本時間25日、シティ・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのメッツ戦に今季18度目の先発登板。7回、94球を投げて被安打3、奪三振9、四球2、失点1（自責点1）で、勝ち投手の権利を手にしてマウンドを降りた。佐々木は1回、2番のJ.ソト（27）に四球を与えたが、クリーンアップの2人をスライダーで三振と三直に打ち取り、