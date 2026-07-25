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オリーブオイルをスプーン1杯飲むだけで便秘が改善できる理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 便秘改善に「良質な油」が有効だと内視鏡専門医の石岡充彬氏が解説している
  • 朝の空腹時にオリーブオイルをスプーン1杯飲むと胃・結腸反射が強く促されるとのこと
  • オレイン酸の排便促進効果は2025年発表の臨床試験でも裏付けられているという
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