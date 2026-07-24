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梨農家の窃盗被害巡り支援表明のダレノガレ明美 わさび農家の救済を検討

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ダレノガレ明美が福岡県うきは市の梨農家の窃盗被害に対し支援活動を展開中
  • 自身のブランドサイトを通じ支援金を募り、農家救済に乗り出したとのこと
  • 予想を上回る支援金が集まった場合、伊豆市のわさび農家への寄付も検討している
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