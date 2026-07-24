ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 梨農家の窃盗被害巡り支援表明のダレノガレ明美 わさび農家の救済を… ダレノガレ明美 農業 窃盗 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 梨農家の窃盗被害巡り支援表明のダレノガレ明美 わさび農家の救済を検討 2026年7月24日 22時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ダレノガレ明美が福岡県うきは市の梨農家の窃盗被害に対し支援活動を展開中 自身のブランドサイトを通じ支援金を募り、農家救済に乗り出したとのこと 予想を上回る支援金が集まった場合、伊豆市のわさび農家への寄付も検討している ◆ダレノガレ明美、伊豆市のわさび農家への寄付も検討 皆様、たくさんのご支援をいただき、本当にありがとうございます。皆様からお寄せいただいた支援金が、当初の予想を上回る場合には、伊豆市のわさび農家さんへの寄付も検討しております。支援金の状況や寄付について、詳細が決まり次第、改めて皆様にご報告させていただきます。… pic.twitter.com/VcEUekSMSx— ダレノガレ明美 (@The_Darenogare) July 24, 2026 記事を読む この記事へのみんなの感想は？ ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子 ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む キャンセル コピー ライブドアブログ埋め込みコードを取得