24日午後、姶良市の交差点でワゴン車とライトバンが衝突する事故があり、ワゴン車に乗っていた高校生5人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。警察によりますと事故があったのは姶良市加治木町木田の国道10号の交差点で、交差点を右折するワゴン車と直進してきたライトバンが衝突しました。この事故で、ワゴン車に乗っていた高校生5人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。ワゴン