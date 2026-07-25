きょう未明、大阪府羽曳野市の工場兼住宅で火事があり、女性1人が死亡しました。 きょう午前0時30分ごろ羽曳野市西浦にある自動車工場兼住宅で、近隣住民から「工場の2階が燃えている」と消防に通報がありました。 警察によりますと、火元と見られる建物は1階が工場、2階が住居になっていて、火は午前6時ごろに完全に消し止められましたが、住居部分にあたる2階のおよそ250平方メートルが全焼したとのことです。 またこの