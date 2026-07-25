大相撲名古屋場所14日目（2026年7月25日IGアリーナ）大相撲の横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）が名古屋場所14日目の25日、休場した。休場は先場所に続いて9度目となり、横綱9場所目で4度目となった。14日目の対戦相手で優勝争いを演じている大関・霧島（30＝音羽山部屋）は不戦勝となる。右太腿裏負傷からの休場明けだった今場所。藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）や伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）らに金星を配給するなど不振で