味付けは「黄金の味」だけ！火を使わずレンジ9分で作る絶品チャーシュー
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう煮込まない。エバラ黄金の味×レンジ9分で本格チャーシュー」と題した動画を公開した。鍋で煮込まず、味付けは焼肉のタレのみという驚きの簡単さで、本格的なチャーシューを作る方法を紹介している。
動画では、250gの豚バラブロックを使用。調理のポイントとして、肉の表裏や側面にフォークで深くしっかりと穴を開ける工程が紹介された。「深くしっかり刺すことで味がよく染みる」「爆発予防の効果もあるよ」と、このひと手間の重要性を解説している。
下味に塩胡椒を振った後、登場するのはエバラ「黄金の味 甘口」。大さじ5杯のタレを全体にたっぷりと絡め、電子レンジで加熱する。一度取り出して裏返し、再度加熱。仕上げにフタをして5～10分休ませることで、中までしっかりと味が染み込むという。
完成したチャーシューは、レンジだけで作ったとは思えないほどの照りと柔らかさ。「これ、旨すぎます」と、レタスに巻いて食べるアレンジも提案している。さらに動画の後半では、余ったタレに切ったジャガイモを絡めてレンジで加熱する「ジャガイモの甘辛煮」のレシピも公開され、無駄のないアイデアが光る。
ご飯のおかずやお酒のつまみとしてはもちろん、作り置きにも便利な一品。今夜の献立に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・豚バラブロック 250g（モモ肉やロースなどでも可）
・塩胡椒 適量
・焼肉のタレ（黄金の味 甘口など） 大さじ5
［作り方］
1. 豚バラブロックの表、裏、側面にフォークを深く刺して穴を開ける。
2. 肉全体に塩胡椒を振って下味をつける。
3. 耐熱容器に肉を入れ、焼肉のタレを全体に満遍なくかけ、側面もタレに浸す。
4. 容器に斜めにフタ、またはふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で5分加熱する（500Wの場合は6分）。
5. レンジから取り出し、肉をひっくり返してタレを絡める。
6. 再びフタまたはラップをし、電子レンジ（600W）で4分加熱する（500Wの場合は4分50秒）。
7. 加熱後、肉にタレをかけ、フタをして5～10分休ませる。
8. お好みの厚さにカットして完成。
［余ったタレで作るジャガイモの甘辛煮］
・ジャガイモ（中）2個を一口大に切り、余ったタレに絡める。
・斜めにフタまたはふんわりラップをし、電子レンジ（600W）で5分加熱する（500Wの場合は6分）。
・一度かき混ぜ、再度電子レンジ（600W）で2分加熱する（500Wの場合は2分半）。爪楊枝がスッと刺されば完成。
動画では、250gの豚バラブロックを使用。調理のポイントとして、肉の表裏や側面にフォークで深くしっかりと穴を開ける工程が紹介された。「深くしっかり刺すことで味がよく染みる」「爆発予防の効果もあるよ」と、このひと手間の重要性を解説している。
下味に塩胡椒を振った後、登場するのはエバラ「黄金の味 甘口」。大さじ5杯のタレを全体にたっぷりと絡め、電子レンジで加熱する。一度取り出して裏返し、再度加熱。仕上げにフタをして5～10分休ませることで、中までしっかりと味が染み込むという。
完成したチャーシューは、レンジだけで作ったとは思えないほどの照りと柔らかさ。「これ、旨すぎます」と、レタスに巻いて食べるアレンジも提案している。さらに動画の後半では、余ったタレに切ったジャガイモを絡めてレンジで加熱する「ジャガイモの甘辛煮」のレシピも公開され、無駄のないアイデアが光る。
ご飯のおかずやお酒のつまみとしてはもちろん、作り置きにも便利な一品。今夜の献立に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・豚バラブロック 250g（モモ肉やロースなどでも可）
・塩胡椒 適量
・焼肉のタレ（黄金の味 甘口など） 大さじ5
［作り方］
1. 豚バラブロックの表、裏、側面にフォークを深く刺して穴を開ける。
2. 肉全体に塩胡椒を振って下味をつける。
3. 耐熱容器に肉を入れ、焼肉のタレを全体に満遍なくかけ、側面もタレに浸す。
4. 容器に斜めにフタ、またはふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で5分加熱する（500Wの場合は6分）。
5. レンジから取り出し、肉をひっくり返してタレを絡める。
6. 再びフタまたはラップをし、電子レンジ（600W）で4分加熱する（500Wの場合は4分50秒）。
7. 加熱後、肉にタレをかけ、フタをして5～10分休ませる。
8. お好みの厚さにカットして完成。
［余ったタレで作るジャガイモの甘辛煮］
・ジャガイモ（中）2個を一口大に切り、余ったタレに絡める。
・斜めにフタまたはふんわりラップをし、電子レンジ（600W）で5分加熱する（500Wの場合は6分）。
・一度かき混ぜ、再度電子レンジ（600W）で2分加熱する（500Wの場合は2分半）。爪楊枝がスッと刺されば完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
調味料は3つだけ！「もう揚げ物しなくていい」エアフライヤーで作る超簡単・油不要の唐揚げ
【火を使わない】容器1つで完結！レンジ5分で作れる絶品よだれ鶏
とろ～り温玉と濃厚ごまだれが絡む！レンジで作る絶品「豚しゃぶうどん」が食欲をそそる
チャンネル情報
頑張らないのに満足できるごはんをお届けします！