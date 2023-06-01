海外メディアが注目した会見の最後

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は6月29日（日本時間30日）、米ヒューストンで行われた決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で敗れた。試合後会見での森保監督の振る舞いが、海外メディアで紹介され、ファンの反響を呼んでいる。

シンガポールメディア「フットボリタ」はインスタグラムに、森保監督のブラジル戦後の会見の様子を掲載。最後にお辞儀する指揮官の動画を添え「悲痛な敗戦を喫した後、日本のモリヤス監督は残ることを命じられていないにもかかわらず、1時間近くもメディアに対して話していた。退室する前には、部屋にいる記者たちに感謝するためにお辞儀し、喝采を浴びていた。本当に気品がある」と紹介した。

この投稿に、海外ファンからもSNS上で称賛の声が相次ぎ、さまざまなコメントが書き込まれた。

「リスペクト」

「スポーツのあるべき姿と規律を持った世界最高のサッカーチーム」

「アーセナルで監督してほしい」

「本当に素晴らしい行動だ」

「日本はすでにこの大会に勝利している」

「なんて素晴らしく敬意に満ちた男だ。日本は彼のことを誇りに思うべき！」

「サッカーは魔法のようだ…… こんな美しい光景を目撃できる素晴らしい機会だ」

「この男が大好きだ。エゴではなく人間性から、どう振る舞うべきかを示している」

「よくやった日本！」

「ありがとう日本、最高の国と最高の監督だ」

日本列島に熱狂をもたらしたサムライブルー。森保監督が試合後にするお辞儀は世界で話題を集めたが、会見での振る舞いも、国境を越えて反響を呼んでいるようだ。



（THE ANSWER編集部）