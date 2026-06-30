M!LK佐野勇斗、グループ独自のルール明かす「1番初めに取り決めて」
【モデルプレス＝2026/06/30】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が6月30日、都内で開催された映画「トイ・ストーリー５」（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台挨拶に登壇。グループで大切にしているルールを明かした。
【写真】31歳美人女優＆M!LK佐野、息ぴったりの“滅ポーズ”
イベントでは、シリーズを通して描き続けてきたテーマ「時が流れても、変わらない大切なものがある」にちなんだトークセッションを展開。佐野は「僕はM!LKっていうグループを組ませてもらってまして」と切り出し、「1番最年少の曽野舜太ってやつは5個下で、事務所に入った歴も僕の方が先輩なんですけど、めっちゃタメ口ですね」と明かした。
タメ口で話している理由について、佐野は「ただそれは1番初めに取り決めて、グループ組む時に『もうタメ口でいこう』っていうので」と説明。さらに「遠慮なく、週に1回メンバーで絶対に深夜会議っていうのをやってるんですけど、そこで思ったことを言う。『今日のあそこの発言良くなかったよ』とか、『お弁当とかは譲り合おうよ』とか。そういった細かいことも全部言い合うっていうのは大切だと思います」とグループで大切にしていることを語った。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗、M!LKが大切にする独自のルール明かす
イベントでは、シリーズを通して描き続けてきたテーマ「時が流れても、変わらない大切なものがある」にちなんだトークセッションを展開。佐野は「僕はM!LKっていうグループを組ませてもらってまして」と切り出し、「1番最年少の曽野舜太ってやつは5個下で、事務所に入った歴も僕の方が先輩なんですけど、めっちゃタメ口ですね」と明かした。
◆「トイ・ストーリー５」ジャパンプレミア
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
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