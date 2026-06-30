さっぽろ純連・萬福・頑者の3店が監修する「冷し麺」3種&夏の定番商品「冷し中華」が登場【ファミマ】

ファミリーマートは、有名店が監修する「冷し麺」3種、「さっぽろ純連監修 冷し味噌まぜそば」(税込646円)、「萬福監修 とりごま冷し中華(ごまだれ)」(税込598円)、「頑者監修 冷し魚介豚骨まぜそば」(税込646円)を、2026年6月30日から順次、全国のファミリーマート約1万6,400店で発売する。

さらに同日から、夏の定番商品「冷し中華」のスープをリニューアルする。

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〈「さっぱり&がっつり」の二極化と、高まる「名店本格志向」〉

近年の記録的な暑さを受け、冷し麺に対するニーズは「涼をとるための食事」だけでなく、「1品で満足できる食事」へも拡大している。これにより、喉越し良く食べられる定番の“さっぱり需要”だけでなく、「暑い夏こそ濃厚な味でスタミナをつけたい」という“がっつり系”へのニーズも急増している。また、行列に並ばずに手軽に外食クオリティを味わいたいという「本格名店志向」も近年の大きなトレンドとなっている。

そこで今回、東京･銀座の老舗「萬福」との初コラボによる“さっぱり”とした、とりごま冷し中華(ごまだれ)に加え、「さっぽろ純連」「頑者」が監修した濃厚で食べ応え抜群の“がっつり”系まぜそばを発売する。

〈冷し中華麺のほぐれやすさを向上〉

麺にスープをかけてからほぐすまでの手間(プチストレス)を改善するため、中華麺のほぐれやすさを向上させた。食べるまでの準備時間が短縮されたことで、これまで以上に待たずにすぐ食べられる。

◆6種具材の冷し中華

【価格】536円(税込578円)

【発売日】2026年6月30日

【発売地域】全国 ※宮崎県、鹿児島県、沖縄県を除く

夏の定番「冷し中華」を気温が高くなる時期に合わせて、よりさっぱり感のあるスープにリニューアルした。ももチャーシューやきゅうり、錦糸卵、紅生姜など彩りの良い具材をトッピングしている。

◆さっぽろ純連監修 冷し味噌まぜそば

【価格】599円(税込646円)

【発売日】2026年6月30日

【発売地域】全国

さっぽろ純連監修の冷し味噌まぜそば。濃厚でコクのある味噌感が特徴のたれに、具材として肉そぼろ、ゆで卵、白髪ねぎ、フライドオニオンなどをトッピングしている。

◆萬福監修 とりごま冷し中華(ごまだれ)

【価格】554円(税込598円)

【発売日】2026年7月7日

【発売地域】全国

萬福監修商品。小麦の風味と口あたりの良さが特徴の中華麺に、ごまの風味を効かせたスープを組み合わせた。具材として、鶏チャーシュー、きゅうり、わかめ、白ごまをトッピングした。

◆頑者監修 冷し魚介豚骨まぜそば

【価格】599円(税込646円)

【発売日】2026年7月7日

【発売地域】全国

頑者監修の商品。豚ガラに魚介の旨みを合わせた特製だれがワシワシ麺によく絡む冷しまぜそばに、具材としてチャーシュー、ゆで卵、メンマなどをトッピングした。

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〈「50円引きレシートクーポン」キャンペーンも同時開催〉

冷たい麺･温かい麺を購入すると、次回の冷たい麺･温かい麺購入の際に使える「50円引きクーポン」がレシートに発券されるキャンペーンを同時開催する。

【実施期間】

キャンペーン期間:2026年6月30日〜7月6日

クーポン利用期間:2026年6月30日〜7月13日

【対象商品】

冷たい麺･温かい麺全品

※対象外商品:パスタ･焼麺(焼きそばなど)･生麺･袋麺･カップ麺･冷凍麺･麺入りサラダ･グラタン類･お好み焼き

※沖縄県は「50円引きレシートクーポン」キャンペーン対象外。

※他のセール･割引券･引換券との併用は不可。