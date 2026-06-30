ハローキティ×3COINSのコラボ再び、“平成レトロ”なアイテム全43種を7・18発売 初日の入場は事前抽選制
3COINSは、サンリオの人気キャラクター・ハローキティとのコラボレーションアイテムを7月18日から全国の3COINS、3COINS＋plus、3COINS OOOPS!、3COINS stationと公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。
【写真】平成ファン必見！レトロデザインのHELLO KITTY × 3COINSコラボアイテム
デビューから50年以上にわたり愛され続けるハローキティの魅力を、3つのコンセプトで表現した限定アイテムを展開。今回のコラボでは、懐かしさを感じさせるデザインから現在のトレンドを取り入れたデザインまで幅広くラインアップ。「あなたにとっての『あの頃』がギュッと詰まった思い出のハローキティグッズ」をテーマに、世代を超えて楽しめるコレクションとなっている。
商品は、ハンカチやショッピングバッグ、コンパクトミラー、巾着ポーチなどの日常使いしやすい雑貨をはじめ、スクールバッグ風キーホルダーやリュック風キーホルダー、ガラケー風ミラーくしセット、ポケベル風メモパッド、カセットテープケース付きステッカーセットなど、平成レトロを思わせるデザインのアイテムもそろえる。さらに、コスメポーチやアクセサリー収納、ウォールポケット、ツールボックスなど実用性の高い商品も展開する。
価格は330円から1980円までで、全43種を販売。ランダム仕様のラバーコースターは330円で販売されるほか、公式通販サイト「PAL CLOSET」ではラバーコースター全6種入りのコンプリートセット（1980円）も数量限定で取り扱う。
発売初日の7月18日は混雑緩和のため、コラボアイテム売り場への入場を事前抽選制とする。きょう30日10時〜7月7日23時59分まで抽選申し込みを受け付け、抽選結果は7月10日発表される。
また、購入は1会計につき各商品・各種1点まで、ランダム商品のラバーコースターのみ2点までの購入制限を設ける。
【商品ラインアップ】（価格は税込）
・ハンカチ（3種／各330円）
・ショッピングバッグ（3種／各330円）
・コンパクトミラー（3種／各330円）
・マルシェバッグ（3種／各880円）
・巾着ポーチ（3種／各330円）
・ビッグウォールポケット（3種／各1980円）
・リップチャーム（3種／各660円）
・ヘアゴム（3種／各550円）
・プラコップ（3種／各660円）
・ミニジップバッグ（660円）
・ジップバッグ（660円）
・ストックバッグ（550円）
・クリアファイルセット（550円）
・ダストボックス（660円）
・スクバ風キーホルダー（880円）
・リュック風キーホルダー（1100円）
・カセットテープケース付きステッカーセット（550円）
・CDケース付きステッカーセット（550円）
・クリアケース付きステッカーセット（330円）
・財布風付箋セット（550円）
・ポケベル風メモパッド（330円）
・スマホケース風付箋セット（330円）
・筆箱風小物入れ（660円）
・ガラケー風ミラーくしセット（880円）
・ドアノブカバー（660円）
・牛乳パック風ボトル（660円）
・ペンスタンド付き卓上収納（880円）
・ツールボックス（1100円）
・ヘアクリップ（550円）
・ヘアクリップセット（330円）
・アクセサリー収納（1100円）
・マルチケース（880円）
・クリアパスケース（550円）
・モバイルチャーム（660円）
・コスメポーチ（880円）
・保冷巾着（880円）
・ヘアアイロンケース（880円）
・ウォールポケット（880円）
・ビニールポーチ（660円）
・メッシュポーチ（660円）
・クリアポーチ（660円）
・リボンポーチ（660円）
・ラバーコースター（330円・ランダム商品）
【公式通販サイト「PAL CLOSET」限定】
・ラバーコースターコンプリートセット（1980円）
【写真】平成ファン必見！レトロデザインのHELLO KITTY × 3COINSコラボアイテム
デビューから50年以上にわたり愛され続けるハローキティの魅力を、3つのコンセプトで表現した限定アイテムを展開。今回のコラボでは、懐かしさを感じさせるデザインから現在のトレンドを取り入れたデザインまで幅広くラインアップ。「あなたにとっての『あの頃』がギュッと詰まった思い出のハローキティグッズ」をテーマに、世代を超えて楽しめるコレクションとなっている。
価格は330円から1980円までで、全43種を販売。ランダム仕様のラバーコースターは330円で販売されるほか、公式通販サイト「PAL CLOSET」ではラバーコースター全6種入りのコンプリートセット（1980円）も数量限定で取り扱う。
発売初日の7月18日は混雑緩和のため、コラボアイテム売り場への入場を事前抽選制とする。きょう30日10時〜7月7日23時59分まで抽選申し込みを受け付け、抽選結果は7月10日発表される。
また、購入は1会計につき各商品・各種1点まで、ランダム商品のラバーコースターのみ2点までの購入制限を設ける。
【商品ラインアップ】（価格は税込）
・ハンカチ（3種／各330円）
・ショッピングバッグ（3種／各330円）
・コンパクトミラー（3種／各330円）
・マルシェバッグ（3種／各880円）
・巾着ポーチ（3種／各330円）
・ビッグウォールポケット（3種／各1980円）
・リップチャーム（3種／各660円）
・ヘアゴム（3種／各550円）
・プラコップ（3種／各660円）
・ミニジップバッグ（660円）
・ジップバッグ（660円）
・ストックバッグ（550円）
・クリアファイルセット（550円）
・ダストボックス（660円）
・スクバ風キーホルダー（880円）
・リュック風キーホルダー（1100円）
・カセットテープケース付きステッカーセット（550円）
・CDケース付きステッカーセット（550円）
・クリアケース付きステッカーセット（330円）
・財布風付箋セット（550円）
・ポケベル風メモパッド（330円）
・スマホケース風付箋セット（330円）
・筆箱風小物入れ（660円）
・ガラケー風ミラーくしセット（880円）
・ドアノブカバー（660円）
・牛乳パック風ボトル（660円）
・ペンスタンド付き卓上収納（880円）
・ツールボックス（1100円）
・ヘアクリップ（550円）
・ヘアクリップセット（330円）
・アクセサリー収納（1100円）
・マルチケース（880円）
・クリアパスケース（550円）
・モバイルチャーム（660円）
・コスメポーチ（880円）
・保冷巾着（880円）
・ヘアアイロンケース（880円）
・ウォールポケット（880円）
・ビニールポーチ（660円）
・メッシュポーチ（660円）
・クリアポーチ（660円）
・リボンポーチ（660円）
・ラバーコースター（330円・ランダム商品）
【公式通販サイト「PAL CLOSET」限定】
・ラバーコースターコンプリートセット（1980円）