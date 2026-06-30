W杯優勝を目指した4年間…中心選手として戦ってきた堂安律「まだまだ目標が優勝というのは変えてはいけない」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
10番を背負って戦ったワールドカップはブラジルに屈して終幕を迎えた。優勝を目標に掲げた4年間を送ってきたMF堂安律はフラッシュインタビューで「優勝するために全選手が必死に準備してここまでやってきて、世界はやっぱりレベルが高いなと思います」と率直な思いを口にした。
カタールW杯の16強敗退から史上初のベスト8ではなく優勝を目指して戦ってきた日本。堂安は中心選手として戦い、攻守に絶大な貢献度で日本を引っ張ってきた。
王国・ブラジルにも先制するなど、たしかな強さを示した日本。だが、後半から攻撃の勢いが強まったブラジルに逆転を許して決勝トーナメント1回戦での敗退となった。堂安は「力不足ですね」と悔しさを滲ませる。
世界一には届かなかったが、目指す場所を変えるつもりはない。「まだまだ目標が優勝というのは変えてはいけないと思うし、僕たち選手が言い続けることによって国民の皆さんがついてきてくれると思う」と堂安。サポーターへの感謝を述べるとともに、「本心でワールドカップ優勝を狙っていたしみなさんの熱量も同じくらい感じていた。これからも選手は前を向いてやっていこうと思うので、これからも後押しをお願いしたいと思います」と呼びかけた。
10番を背負って戦ったワールドカップはブラジルに屈して終幕を迎えた。優勝を目標に掲げた4年間を送ってきたMF堂安律はフラッシュインタビューで「優勝するために全選手が必死に準備してここまでやってきて、世界はやっぱりレベルが高いなと思います」と率直な思いを口にした。
カタールW杯の16強敗退から史上初のベスト8ではなく優勝を目指して戦ってきた日本。堂安は中心選手として戦い、攻守に絶大な貢献度で日本を引っ張ってきた。
世界一には届かなかったが、目指す場所を変えるつもりはない。「まだまだ目標が優勝というのは変えてはいけないと思うし、僕たち選手が言い続けることによって国民の皆さんがついてきてくれると思う」と堂安。サポーターへの感謝を述べるとともに、「本心でワールドカップ優勝を狙っていたしみなさんの熱量も同じくらい感じていた。これからも選手は前を向いてやっていこうと思うので、これからも後押しをお願いしたいと思います」と呼びかけた。