竹内アンナが、8月12日(水)にリリースする新作『MIXTAPE』の全収録曲と曲順、およびジャケット写真を公開した。

これまでリリース日は明らかにされていなかった『MIXTAPE』だが、今回8月12日のリリースが決定。収録内容としては未発表曲や書き下ろしの新曲、これまでにリリースされた楽曲を含む全8曲となる。全収録曲のタイトルと曲順もあわせて解禁となった。

▲『MIXTAPE』ジャケット

公開されたジャケット写真は、本作のコンセプトであるカセットテープをモチーフにした印象的なデザイン。同時公開された新アーティスト写真とともに、竹内アンナの新たな魅力を引き出している。

さらに、新作『MIXTAPE』のリリースに先駆けて、いち早く大音量で楽曲を楽しめる＜MIXTAPE Listening Party＞の開催も決定した。当日は竹内本人による楽曲解説などが聞けるトークとあわせ、会場となるライブハウス・新代田FEVERならではの迫力ある音響設備と空間で、彼女の新しいサウンドを全身で体感できる貴重な機会となりそうだ。

◆ ◆ ◆

■竹内アンナ コメント

2018年8月8日にデビューしてから、令和8年8月8日に8周年を記念して8曲入りのEPを出します！

喜怒哀楽というカテゴリには収まらないごちゃ混ぜの感情。未発表曲、書き下ろしなど様々な時代のわたし。いろんな色が混ざり合った『MIXTAPE』が完成しました。

8周年当日はひと足先にEPを聴けるリスニングパーティーも開催するので、一緒に爆音で楽しみましょう！

◆ ◆ ◆

■Digital Concept EP『MIXTAPE』

2026年8月12日 配信スタート 収録曲

1​. ok, love song （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武）

2​. PARADISE（作詞：竹内アンナ 作曲：竹内アンナ / ALYSA 編曲：ALYSA）

3​. adabana midnight （作詞：竹内アンナ 作曲：竹内アンナ / ESME MORI 編曲：ESME MORI）

4​. ハッピーエンドの続きを（作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：Shu Inui (ONEly​.inc)）

5​. P​.S​. I LOVE YOU （作詞：竹内アンナ 作曲：竹内アンナ / ESME MORI 編曲：ESME MORI）

6​. That’s my name （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：Shu Inui (ONEly​.inc)）

7​. 真昼のランデヴー （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武）

8​. My secret plum （作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武）

■＜MIXTAPE Listening Party＞

8月12日にリリースされるE.P「MIXTAPE」の先行試聴会と、竹内アンナによる楽曲制作秘話などが聞けるトークイベントとなります 2026年8月8日(土) LIVE HOUSE FEVER

開場/開演：16:30/17:00 ▼TICKET

前売 4,000(税込) ※D代別途

FC先行：https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna

■＜RELEASE TOUR -MIXTAPE-＞

2026年10月31日(土) 愛知・ElectricLadyLand

2026年11月1日(日) 大阪・Banana Hall

2026年11月3日(火) 東京・Spotify O-WEST Vo/Gt：竹内アンナ

Gt/Cho：谷川正憲(UNCHAIN)

Dr：守真人

Ba：ナガイケジョー(SCOOBIE DO)

Key：和久井沙良 ＞TICKET

前売5,700円(税込) ※D代別途

FC先行受付：6/14(日) 18:00〜6/28(日) 23:59

https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna

■＜中津川 WILD WOOD 2026＞

2026年9月20日(日) 中津川公園内特設ステージ

https://nakatsugawawildwood.com/2026/