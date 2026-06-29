





【材料】（2人分）



素麺 3~4束

鶏もも肉 1枚

オクラ 4本

塩 少々

白菜キムチ 40g

<韓国風つゆ>

麺つゆ(2倍濃縮) 100ml

水 60ml

酢 大さじ 1

ゴマ油 大さじ 2

粉唐辛子 小さじ 1



【下準備】



1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。



2、鶏もも肉は身の厚い部分を包丁の先で刺す。 白菜キムチは食べやすい大きさに切る。



3、グリルを予熱しておく。＜韓国風つゆ＞の材料を混ぜ合わせる。



4、オクラはまな板に並べて塩をかけ、手のひらで軽く転がして繊毛を取る(板ずり)。たっぷりの熱湯にオクラを加えてサッとゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を拭き取る。ガクを切り落として斜め切りにする。







【作り方】



1、鶏もも肉をグリルに入れ、両面に焼き色が付き、中に火が通るまで中火で焼く。粗熱が取れたら鶏もも肉は幅1cmに切る。







2、素麺を鶏もも肉、オクラと共に盛り、白菜キムチをのせて＜韓国風つゆ＞をかける。







【このレシピのポイント・コツ】



ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。



鶏もも肉とオクラの韓国風素麺【材料】（2人分）素麺 3~4束鶏もも肉 1枚オクラ 4本塩 少々白菜キムチ 40g<韓国風つゆ>麺つゆ(2倍濃縮) 100ml水 60ml酢 大さじ 1ゴマ油 大さじ 2粉唐辛子 小さじ 1【下準備】1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。2、鶏もも肉は身の厚い部分を包丁の先で刺す。 白菜キムチは食べやすい大きさに切る。3、グリルを予熱しておく。＜韓国風つゆ＞の材料を混ぜ合わせる。4、オクラはまな板に並べて塩をかけ、手のひらで軽く転がして繊毛を取る(板ずり)。たっぷりの熱湯にオクラを加えてサッとゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を拭き取る。ガクを切り落として斜め切りにする。【作り方】1、鶏もも肉をグリルに入れ、両面に焼き色が付き、中に火が通るまで中火で焼く。粗熱が取れたら鶏もも肉は幅1cmに切る。2、素麺を鶏もも肉、オクラと共に盛り、白菜キムチをのせて＜韓国風つゆ＞をかける。【このレシピのポイント・コツ】ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。

【No.2】見た目もおしゃれ！さっぱり食べられる「サルサ素麺」







【材料】（2人分）



素麺 3~4束

トマト 1個

紫玉ネギ 1/2個

ゆでタコ足 1本

<サルサソース>

オリーブ油 大さじ 2

レモン汁 小さじ 1

タバスコ 少々

塩 小さじ 1/4~1/3

コショウ 少々

粗びき黒コショウ 適量



【下準備】



1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。



2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。







3、紫玉ネギは縦薄切りにして水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかりと水気をきる。ゆでタコ足は、薄切りにする。



【作り方】



1、ボウルに＜サルサソース＞の材料を混ぜ合わせる。ゆでタコ足、トマト、紫玉ネギを加えて和え、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。







2、(1)のボウルに素麺を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。



あれば分量外のセルフィーユをのせて下さい。







サルサ素麺【材料】（2人分）素麺 3~4束トマト 1個紫玉ネギ 1/2個ゆでタコ足 1本<サルサソース>オリーブ油 大さじ 2レモン汁 小さじ 1タバスコ 少々塩 小さじ 1/4~1/3コショウ 少々粗びき黒コショウ 適量【下準備】1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。3、紫玉ネギは縦薄切りにして水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかりと水気をきる。ゆでタコ足は、薄切りにする。【作り方】1、ボウルに＜サルサソース＞の材料を混ぜ合わせる。ゆでタコ足、トマト、紫玉ネギを加えて和え、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。2、(1)のボウルに素麺を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。あれば分量外のセルフィーユをのせて下さい。

【No.3】エスニックの風が吹く！レモン香る「フォー風素麺」







【材料】（2人分）



素麺 3~4束

鶏もも肉 1枚

塩 少々

モヤシ 1/3~1/2袋

塩 少々

<スープ>

ショウガ(薄切り) 2枚

顆粒スープの素 小さじ 1

水 700ml

<調味料>

しょうゆ 小さじ 2

ナンプラー 小さじ 1

塩 少々

レモン(くし切り) 2切れ



【下準備】



1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。



2、鶏もも肉は身の厚い部分を包丁で刺し、ひとくち大に切って塩を振る。







3、モヤシは水につけてパリッとさせ、ザルに上げて水気をきる。塩を入れた熱湯でモヤシをサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。



【作り方】



1、鍋に＜スープ＞の材料、鶏もも肉を入れて強火にかける。アクが出てきたら取り除き、弱火で15分程煮る。







2、(1)に素麺、＜調味料＞の材料を加え、再び煮たったら火を止める。器に盛り、モヤシ、レモンを添える。







フォー風素麺【材料】（2人分）素麺 3~4束鶏もも肉 1枚塩 少々モヤシ 1/3~1/2袋塩 少々<スープ>ショウガ(薄切り) 2枚顆粒スープの素 小さじ 1水 700ml<調味料>しょうゆ 小さじ 2ナンプラー 小さじ 1塩 少々レモン(くし切り) 2切れ【下準備】1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。2、鶏もも肉は身の厚い部分を包丁で刺し、ひとくち大に切って塩を振る。3、モヤシは水につけてパリッとさせ、ザルに上げて水気をきる。塩を入れた熱湯でモヤシをサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。【作り方】1、鍋に＜スープ＞の材料、鶏もも肉を入れて強火にかける。アクが出てきたら取り除き、弱火で15分程煮る。2、(1)に素麺、＜調味料＞の材料を加え、再び煮たったら火を止める。器に盛り、モヤシ、レモンを添える。

じりじりと照りつける猛暑の夏、毎日のように食卓に並ぶそうめんがマンネリになっていませんか？つゆにつけるだけが定番と思いがちですが、アレンジ次第でそうめんはもっとおいしく、もっと楽しくなります！ 今回はE・レシピで人気のそうめんアレンジレシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】やみつきになるコクと酸味♪「鶏もも肉とオクラの韓国風素麺」キムチの辛味とお酢の酸味で味わう韓国風そうめんは、暑い日にひときわ食欲をそそる一品！混ぜるだけで作れる特製つゆが絶品で、一度食べたらやみつきになること間違いなし♪ 鶏もも肉とオクラで栄養バランスもバッチリで、猛暑で疲れた体にうれしい一皿です。オクラのネバネバがそうめんにしっかり絡んで、最後の一口まで美味しいですよ。■【2位以降も絶品ぞろい】夏の脱マンネリに挑戦！トマトやパプリカを使った簡単サルサソースで仕上げるオシャレな冷そうめんです。フレッシュな野菜の酸味とそうめんのつるつる食感が相性抜群！混ぜるだけで完成するお手軽さも魅力で、ランチや夏の軽食にぴったりの一皿です♪鶏肉のだし汁が効いたエスニックスープでいただく温かいそうめんです。最後にレモンをキュッと搾ることで、さわやかな酸味がプラスされてまるでフォーの気分を楽しめます♪ 暑い夏に「たまには温かいものが食べたい」という日の体にやさしい一品として重宝しますよ。■シーン別に楽しむ！夏のそうめんアレンジ術ガッツリ食べたい日は韓国風で体に活力を、おしゃれランチにはサルサそうめんを、胃に優しくいきたい日はフォー風で温かく、と使い分ければ猛暑の夏もそうめん飽きとは無縁♪ どれもアレンジ自在なので、お好みの具材を加えてさらに楽しんでみてくださいね！(E・レシピ編集部)