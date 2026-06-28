開催：2026.6.28

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 4 [ナショナルズ]

MLBの試合が28日に行われ、オリオールパークでオリオールズとナショナルズが対戦した。

オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

2回表、7番 ホルビト・ビバス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 BAL 0-1 WSH

2回裏、9番 チャドウィック・トロンプ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-1 WSH

5回表、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 BAL 1-2 WSH

6回表、9番 ドルー・ミラス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 BAL 1-3 WSH

8回裏、3番 ピート・アロンソ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 2-3 WSH、4番 サミュエル・バサロ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-3 WSH

10回表、6番 デーレン・リレ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 BAL 3-4 WSH

試合は3対4でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのクレイトン・ビーターで、ここまで3勝1敗6S。負け投手はオリオールズのライアン・ヘルズリーで、ここまで0勝4敗8S。ナショナルズのローレンスにセーブがつき、0勝2敗1Sとなっている。

ここまでオリオールズは39勝45敗で10.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位。一方ナショナルズは42勝42敗で8.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 13:24:50 更新