■FIFAワールドカップ2026 グループL 第3戦 パナマ 0 ー 2 イングランド（日本時間28日、ニューヨーク・ニュージャージースタジアム）

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大混戦のグループLはイングランド（FIFAランク4位）がグループステージ敗退が決定しているパナマ（同42位）を2ー0で下し、グループ首位を決めた。

首位通過を狙うイングランドは、序盤からボールを圧倒的に支配した。主将で2018年の得点王・ハリー・ケイン（32）を起点に、再三パナマゴールに迫るも、強固な守備とゴールキーパーの好セーブで得点に至らず。0ー0のスコアレスのまま前半を折り返した。

後半17分、左サイドからのコーナーキックにジュード・ベリンガム（22）が素早く反応し、先制ゴールを決めた。さらにその5分後にはハリー・ケインが追加点をマーク。これが自身のW杯通算11ゴール目となり、ゲーリー・リネカーが持つイングランド代表の歴代最多得点記録を塗り替えた。イングランドはそのまま逃げ切り勝利。グループLの首位を決めた。グループLは3位のガーナまでが決勝トーナメント進出。※写真はハリー・ケイン



【グループL】

1位 イングランド 勝ち点7

2位 クロアチア 勝ち点6

3位 ガーナ 勝ち点4

4位 パナマ 勝ち点0

