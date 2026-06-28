兄弟間で「実家をどうするか」もめたら？ 相続放棄・換価分割・代償分割の違いを整理

兄弟間で実家の相続がもめやすい理由

実家の相続がもめやすいのは、不動産が現金とは違って簡単に分けられないためです。預金であれば金額に応じて分けられますが、家や土地は兄弟で半分ずつ持っても、実際に使える人はかぎられます。

例えば、長男が実家に住みたいと考えていても、ほかの兄弟は売って現金で分けたいと思うかもしれません。また、誰も住まない場合でも、固定資産税や修繕費、草木の手入れなどの負担は続きます。

こうした負担を誰が引き受けるのか決まらないまま放置すると、家が傷み、売却しにくくなる可能性もあります。

さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記申請が必要です。実家をどうするか決まらない場合でも、手続きを先延ばしにしすぎないよう注意しましょう。



相続放棄・換価分割・代償分割の違い

実家の相続でよく出てくる方法に、「相続放棄」「換価分割」「代償分割」があります。

相続放棄とは、相続人としての立場を放棄し、遺産を受け継がないようにする手続きです。放棄した場合は、実家に加えて、預金や借金なども含めたすべての財産を相続しない扱いになります。

そのため、親に借金が多い場合や、実家の管理負担をどうしても負いたくない場合に検討されることがあります。ただし、家庭裁判所で手続きが必要で、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。一度放棄すると基本的に撤回は難しいため、実家以外の財産や借金の有無も確認したうえで慎重に判断しましょう。

換価分割は、実家を売却して現金に変え、そのお金を兄弟で分ける方法です。実家をそのまま分けるのは難しくても、現金にすれば割合に応じて分けやすくなるため、誰も実家に住まない場合や公平に分けたい場合に選ばれやすい方法といえます。

また、売却価格から仲介手数料や税金などを差し引いた残りを分けるため、それぞれが受け取る金額を把握しやすい点がメリットです。

ただし、買い手が見つかるまで時間がかかることもあり、必ず希望どおりの価格で売れるとはかぎりません。そのため、売却を前提にする場合は、早めに査定を受け、売却にかかる費用や期間の目安を確認しておくと安心です。

代償分割は、誰か一人が実家を取得し、その代わりにほかの兄弟へお金を支払う方法です。例えば、次男が実家に住み続ける代わりに、長男と長女へ相応の金額を支払う形が考えられます。

実家を売却せずに残せるため、住み続けたい人がいる場合には有力な選択肢になります。ただし、実家を取得する人は、ほかの兄弟へ支払うお金を用意しなければならないため、代償分割を選ぶ前に、支払う金額や支払い方法を具体的に確認しておくことが大切です。

また、代償分割が行うと、相続税の計算にも影響する場合があるため、税金面についても税理士などに相談しておくと安心です。



実家をどうするか決めるときの注意点

実家をどうするか兄弟で話し合うときは、まず実家の価値を確認しましょう。実家がいくらで売れそうなのかが分からないまま話し合うと、代償分割で支払う金額や、換価分割で分けられる金額を具体的に考えにくくなります。

そのため、売却を検討している場合は、不動産会社に査定を依頼し、実際に売却できそうな金額の目安を把握しておきましょう。固定資産税評価額や路線価も参考にはなりますが、実際の売却価格と差が出ることもあるため、複数の情報をもとに判断することが大切です。

次に、誰が住むのか、誰が管理するのか、売却するならいつ売るのかを具体的に決めていきます。

「いつか売る」「そのうち考える」といった曖昧な決め方では、固定資産税や修繕費の負担、空き家の管理をめぐって後から不満が出やすくなります。特に代償分割を選ぶ場合は、支払う金額だけでなく、支払期限や支払い方法まで書面に残しておくと安心です。

また、実家を共有名義にする方法もありますが、将来売却する際に共有者全員の同意が必要になるなど、手続きが複雑になりがちです。

兄弟の関係が良好なうちは問題がなくても、次の世代に相続されると関係者が増え、さらに話し合いが難しくなることがあります。そのため、共有名義を選ぶ場合も、将来の売却や管理の方針まで話し合っておくことが大切です。



兄弟でもめたら早めに話し合い、必要なら専門家に相談しよう

実家の相続で大切なのは、「誰が得をするか」だけでなく、「将来の負担をどう減らすか」まで考えることです。

相続放棄は相続そのものを受けない方法、換価分割は売って現金で分ける方法、代償分割は誰かが取得して他の兄弟へお金を払う方法を指します。どの方法が合うかは、実家に住みたい人がいるか、売却を希望する人がいるか、管理や費用の負担を誰が担えるかによって変わります。

兄弟だけで話すと感情的になりやすい場合は、早めに司法書士、税理士、弁護士などへ相談することが大切です。第三者が入ることで、実家の価値や税金、手続きの流れを冷静に整理できます。

実家は、親の思い出が詰まった大切な財産です。だからこそ、感情だけで決めず、家族全員が納得しやすい形を探しながら、円満な相続を目指しましょう。



出典

東京法務局 相続登記が義務化されました（令和6年4月1日制度開始） ～なくそう 所有者不明土地！～

最高裁判所 相続の放棄の申述

国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー