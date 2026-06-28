きょう28日（日）は梅雨前線の影響で、西日本や東日本の太平洋側では雲が広がりやすいでしょう。関東はきょう28日（日）も夜にかけて雨が降ったりやんだりになりそうです。大雨となったあとで、地盤が緩んでいます。少しの雨でも土砂災害にご注意ください。

■関東は台風一過の青空にならず

きのう27日（土）はダブル台風や梅雨前線の影響で、関東南部を中心に6月としては記録的な大雨となりました。きょう28日（日）も関東は夜にかけて断続的に雨が降るでしょう。おととい26日（金）夜の地震の影響もあり、より地盤が緩んでいるおそれがありますので、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。

■日本海側を中心に日ざし届く

西日本の太平洋側から東海にかけても雲が主役で、にわか雨がありそうです。日本海側では大陸から移動してくる高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。最高気温は前日と同じか高い所が多い予想です。東京都心は23℃で25℃を下回りますが、湿度が高く、動くとジメジメと不快な蒸し暑さでしょう。

【きょう28日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：21℃ 釧路：21℃

青森 ：25℃ 盛岡：29℃

仙台 ：28℃ 新潟：25℃

長野 ：28℃ 金沢：27℃

名古屋：29℃ 東京：23℃

大阪 ：28℃ 岡山：28℃

広島 ：27℃ 松江：25℃

高知 ：28℃ 福岡：26℃

鹿児島：29℃ 那覇：30℃

■地震で揺れの大きかった東北北部はしばらく晴れ

あさって30日（火）以降、沖縄では晴れる日が多くなり梅雨明けの発表がありそうです。その分、梅雨前線が北上して、あさって30日（火）以降は西日本や東日本で曇りや雨が続くでしょう。7月1日（水）から3日（金）ごろは雨足が強まるおそれがあります。なお、けさの地震で揺れが大きかった東北北部ではしばらく梅雨の中休みが続く見込みです。

■南海上にはすでに怪しい雲の塊

台風7号と8号が通過したばかりですが、すでに日本の南海上では怪しい雲の塊が2か所にできています。それぞれ熱帯低気圧にまで発達する見通しで、1つはさらに発達するおそれが出てきています。今後も最新の情報に気をつけた方がいいでしょう。