２６日に放送されたテレビ朝日系「しくじり先生 俺みたいになるな！」では、婚活アドバイザーの植草美幸氏が「しくじり婚活から学ぼう！」と題し、令和の婚活を解説。その中の「高望みしくじり」の実例を挙げ、スタジオを驚かせた。

メディアなどでも活躍している植草氏は、令和の婚活について解説。しくじり婚活の特徴を挙げていった。

その中の１つが「圧倒的な高望み」だといい、植草氏が実際に求められた要求を紹介。女性は「自分の年収が３００〜４００万円なのに、相手の年収が１０００万円の人じゃないと無理」という人がいたといい、男性は「絶対に２０代を紹介しろち一歩も引かない５０代男性」がいたと説明。これには吉村崇も「めちゃめちゃ面白い」と大爆笑。

さらには「絶対に女子アナじゃなきゃダメだ、カトパンを紹介しろとアタッシュケースに２０００万円入れてきた」人もいたといい、オードリー若林正恭は「先生はどういう対応を？」と質問。

植草氏は「もらおうかなと思ったけど」と笑わせた後「人身売買はやりません、さっさとしまってお帰り下さいと、お帰り頂きました」とコメント。高望みし過ぎる人たちへ「自分にお見合いを申し込んでくる人が実力相応という気持ちで（婚活に）挑もう」と呼びかけていた。