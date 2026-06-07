婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、これまで一度も交際経験がないという27歳女性からの相談に回答した。周囲から「彼氏は？」「結婚は？」と聞かれることにストレスを感じているという相談者に対し、無神経な質問を投げかける人々の非常識さを痛烈に批判しつつ、今後の婚活に向けた力強いアドバイスを送った。番組に寄せられたお便りで、相談者の女性は、