柏木由紀、AKB48時代の過酷スケジュールを告白 卒業から2年での“最高すぎる変化”にファン安堵 「アイドルって本当にすごい」
元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。グループを卒業して2年以上が経過した現在の心境や、生活の変化について赤裸々に語った。
【動画】「大変すぎる…」AKB48時代の過酷スケジュールを告白した柏木由紀
柏木は「AKB48を卒業して起きた変化をお話しします！」と題した動画で、卒業して最も良かった変化として「スケジュールが前もってわかること」を挙げた。AKB48時代は、前日の夜に翌日の詳細なスケジュールが、LINEで送られてくることが常態化していたと話し、夕方から劇場公演だと思っていたら、夜に届いた連絡を見ると朝8時からコンサートのリハ」と入っているなど珍しくなかったと明かす。
しかし、現在は「前日の夜に明日の朝の仕事を知らなかった！なんてことはさすがにない！」と、1ヶ月先の予定もある程度把握できるため、美容室や病院の予約、友人との食事なども計画的に行えるようになり「最高です」と喜びを噛み締めた。
また、当時は朝8時からのリハーサルのために6時半に起きるような生活が続いていたが、現在は「9時45分入りでも早いなと感じるようになった」と、睡眠時間が十分に確保できている現状を明かした。
AKB時代の過酷な生活に、コメント欄には「スケジュールが前日に分かるって大変すぎる…」「ゆきりんが人間らしい生活できるようになってよかった」「アイドルって本当にすごい」「健康的に生活できてそうで安心」「よく長い間頑張ってたねぇほんとえらい、、、」などの反響が寄せられている。
【動画】「大変すぎる…」AKB48時代の過酷スケジュールを告白した柏木由紀
柏木は「AKB48を卒業して起きた変化をお話しします！」と題した動画で、卒業して最も良かった変化として「スケジュールが前もってわかること」を挙げた。AKB48時代は、前日の夜に翌日の詳細なスケジュールが、LINEで送られてくることが常態化していたと話し、夕方から劇場公演だと思っていたら、夜に届いた連絡を見ると朝8時からコンサートのリハ」と入っているなど珍しくなかったと明かす。
また、当時は朝8時からのリハーサルのために6時半に起きるような生活が続いていたが、現在は「9時45分入りでも早いなと感じるようになった」と、睡眠時間が十分に確保できている現状を明かした。
AKB時代の過酷な生活に、コメント欄には「スケジュールが前日に分かるって大変すぎる…」「ゆきりんが人間らしい生活できるようになってよかった」「アイドルって本当にすごい」「健康的に生活できてそうで安心」「よく長い間頑張ってたねぇほんとえらい、、、」などの反響が寄せられている。