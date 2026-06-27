「やるやる詐欺にならなくてよかったなと思って（笑）」

【写真】8年ぶり！『新しい地図』主演映画で自分を演じる草なぎ

新しい地図の自主映画第2弾『バナ穴 BANA_ANA』が6月27日から公開される。前作『クソ野郎と美しき世界』から8年。ファンミなどで何度も話題に上がっていただけに、まさに待望の作品といえよう。

自分を演じるのは恥ずかしかった

「時間をかけた分、満を持してお届けできるものになりました。本当にいい作品になっているので、この8年は必要だったんだろうな」

稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が本人役で主演する今作。しかし、舞台設定もストーリーも不思議すぎる、ザ・不条理ワールドで、草なぎ自身も「謎めきすぎて癖になる」と話す。

「台本読んでも撮影していてもよくわかんなくて。見終わった後、まだ見てない友達に“あれはこうなのか、これはどうなんだ？”ってずっと話してた（笑）。見た後にいちばん感想を話した作品かも。

反戦や社会的なメッセージが込められているのかなと思いつつ、エンドロールではめっちゃ明るく主題歌の『バナナのうた』が流れてくるから、そこまで真剣に考えることもないのかな？と思ったりして。で、また見ると違う気持ちになるんだよね。だから、見方によって完成する作品といえるかも」

また、最初は本人役が照れくさかったと撮影を振り返る。

「役柄があると入り込めて集中できるけど、自分を演じるのは恥ずかしかったんです。最初に慎吾ちゃんとの何げない会話を撮ったんだけど、“普段の感じってどうだっけ？”とか考えて緊張しちゃった。

でもそれを超えると、逆にすごく普段の感じになって。不思議な世界観の中で、感情は無垢でリアルというか。なんか、裸にされたような感覚でしたね」

3人の絆もあらためて感じたのでは？

「そうですね。8年前、新しい地図を広げて最初の3人のお仕事が『クソ野郎』の映画だったんですけど。今回、僕は何げないシーンで意外とグッときて。ここまでたどり着いたこととか、第2弾ができることとか。毎日、幸福感で満たされてました」

撮影は熊本県天草で行われた。

「山道で車酔いするくらい大変なところだったんだけど、そのおかげでものすごく芸術的ないい画が撮れて。僕は3人で日本アカデミー賞のレッドカーペットを歩くのが夢なんだけど、そんな作品になってくれたんじゃないかな。空気が澄んでいて、すっごく素敵な場所。また行きたいですね」

ロケでの楽しみといえば、その土地の食事も醍醐味。

「新鮮な魚介類が本当に美味しかった! ただ、吾郎さんがファーストサマーウイカさんとスタッフと一緒に、よくお寿司に行ってて。僕も行きたかったけど誘いがないから、一人で寂しくお刺身食べてました（笑）」

久しぶりの3人での食事に緊張

と苦笑するが、稲垣、香取と3人でモツ鍋屋さんにも行った。

「すごく美味しいお店を見つけたから毎日通って、店のプロフェッショナルみたいになったの。そこに吾郎さんと慎吾ちゃんと行って。僕は店の人みたいに切り盛りして2人も“うまいね!!”ってめちゃめちゃ機嫌よくなってた」

だが、自らが作った締めの雑炊に心残りが……。

「久しぶりの3人での食事で緊張しちゃって。2人は“うまい”って言ってくれたんだけど、ビシャビシャだったと後から知ったの。気を使ってくれてたんだよね。それから僕、何回も雑炊を練習してる。今度は美味しいのを作って出す! でもこれだけ長くやってるのに、緊張していつものポテンシャル出せなかったって、すごいよね（笑）」

さて、第2弾の次は、やはり第3弾も期待したくなる!

「たくさんお客さんが入ってくれたらうれしいです。厳しい世界なんで（笑）。だからぜひ劇場に足を運んでください! で、見た後にカフェや居酒屋で、話のつまみにしてもらえたらうれしいなと。僕みたいにずっと話してられると思いますよ」

夏といえばこのフルーツ！

「スイカ! 食べ物の中でいちばん好きかも。子どものころから好きで、よく愛媛のおばあちゃん家の畑で取ってそのまま食べてました。で、2年くらい前から好き度がさらに上がってきて。細胞が求めてるの。朝食べると一日中調子が良くて元気になる。今の自分に合ってるんだろうね。ただ、今朝は時間がなくてバナナにしました（笑）。バナナも大好き」

この夏、やりたいことは？

「ビンテージデニム集め。欲しいモデルがいっぱいあるからコンプリートしたいですね。今日の撮影は私服だったから、気に入ってる1946年のモデルをはいてきました。46モデル、もう1本欲しいなあ。あまり出てこなくて、あっても破れてるのが多いから、はけるだけですごいんですよ。僕、46モデルがいちばん好きかも」