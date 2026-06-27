2026年6月24日、障害のある人たちのアート作品が展示されている「HERALBONY ARTPRIZE 2026（ヘラルボニー アートプライズ）」の展覧会を鑑賞された秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。この日、おふたりは『ヘラルボニー』のスカートやワンピースを着用されたという。

【写真】カラフルなワンピをお召しになった佳子さまの全身姿を見る。ほか、紀子さまと筑波技術大学を訪問された際の様子も。

佳子さまがお召しになっていた、赤・黄・青などのカラフルな模様が特徴的なワンピースは、『クルーネックワンピース「Scratch Works Yay!Yay! 2023 AOZORA」』（3万9600円 税込み・以下同）と思われる。

佳子さまはカラフルなワンピースにキャメル色のベルト、パンプス、バッグを合わせ、落ち着いたブラウン系の小物で全体の印象を引き締めていた。

一方、紀子さまがお召しになっていた草木を思わせるライトグリーンのスカート、『フロントギャザースカート「旅行」』（3万3000円）とみられる。オンラインサイトでは「夏の木漏れ日のようにグリーンが揺らめく」と紹介されており、繊細な模様でありながら躍動感のあるデザインが印象的だった。

ネットでは、「ワンピース似合うし可愛い！」、「スカートも華やかでお似合い」など、ファッションに注目する声が寄せられたほか、「作家さんはうれしいでしょうね」、「作家の活動を応援するお気持ちが伝わる」といった趣旨の投稿も見られた。

現在、オンラインサイトではどちらの商品も「再入荷」となっており、「2つとも売り切れの再入荷待ち。紀子さま佳子さま効果ですね」など、おふたりの着用に注目が集まっていることをうかがわせる声も上がっていた。

カラフルなアイテムを上品に着こなしながら、展覧会や作家に寄り添うような装いに、多くの注目が集まったようだ。