【磯山 裕樹】「授業料は無料」のはずが…娘を私立高に入れた年収500万円40代シングルマザーにのしかかった”手痛い出費”

高校授業料の無償化によって、私立高校を進学先として考えやすくなった家庭は増えています。以前なら「授業料が高いから難しい」とあきらめていた学校も、子どもの希望や学校の特色を重視して選びやすくなりました。

しかし、「授業料の心配が減るなら、私立高校でも何とかなる」と考えていると、入学後に思わぬ負担に直面することがあります。

今回ご相談いただいたのは、高校2年生の娘さんを育てる40代のシングルマザーの方です。年収は約500万円。

入学前は、私立高校ならではの手厚い学習サポートに期待していました。ところが実際に高校生活が始まると、学校説明会だけでは見えなかった現実が、家計に大きくのしかかってきたといいます。

「授業料は無料」のはずなのに、なぜ家計はラクにならなかったのか。1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが事例をもとに解説します。

学校の学習サポートがあれば、塾代はかからないと思っていた

娘さんが入学した私立高校では、放課後の校内学習サポートが用意されていました。

学校説明会では、

・専属講師が常駐

・授業の予習復習

・宿題サポート

・定期テスト対策

・大学受験指導

まで幅広く対応すると説明を受けていたそうです。

そのため、ご相談者の方は、

「これだけ学校内のサポートがあるなら、塾に行かなくても大学進学を目指せるのでは」と考えていました。

私立高校なら、公立にはない手厚い学習サポートまで受けられる。

そう期待するのは自然なことだと思います。

それでも娘が「塾に行きたい」と言った理由

ところが、実際に入学してみると、学校の学習サポートは、授業形式というよりも、自分で勉強を進めながら、分からないところを質問するスタイルが中心でした。

もちろん、定期テスト対策としては十分役立ちます。

授業で分からなかったところを質問したり、宿題を進めたりするには良い環境です。

ただ、大学受験を見据えたとき、娘さんには少し物足りなさがありました。

特に苦手科目については、

「自分で勉強して、分からないところを聞く」

という形ではなく、

「最初から苦手なところを整理して、効率よく教えてほしい」

という希望がありました。

保護者としても、大学受験に関する情報や進路のアドバイスについては、塾の方がより具体的で的確だと感じる場面があったそうです。

さらに、子どもが勉強する場所も想定外でした。

学校にも自習スペースはあります。しかし、

・18時半以降は利用できない

・テスト期間中も利用時間が限られている

など、利用時間に制約がありました。

家ではなかなか集中できない子どもにとって、塾の自習室を使えることは大きなメリットです。そのため、娘さんだけでなく、周りにも塾を利用している生徒が少なくなかったそうです。

結果として、

「私立高校に入ったから塾代が不要になる」

とはなりませんでした。

「塾なしでいけるはず」が、年間100万円近い負担に

実際にかかっている塾代は、次のような内容でした。

個別指導が90分で週2回。

さらに、集団授業が週1回・80分。

これで毎月約55,000円です。

年間にすると、55,000円 × 12か月 ＝ 660,000円です。

さらに別途、

・教材費

・夏期講習

・冬期講習

などが加わります。

そのため、塾代だけでも年間100万円近くになり、家計の大きな支出になっています。

授業料の無償化によって、私立高校を選びやすくなったことは確かです。

しかし、大学進学を見据えたとき、学校の学習サポートだけで十分かどうかは、子どもの性格や学力、志望校によって変わります。

今回のご家庭では、学校のサポートに期待していたものの、実際には塾代が大きな負担になりました。

＊ ＊ ＊

ただ、私立高校で見落としやすい支出は、塾代だけではありません。後編記事〈塾代だけじゃなかった…「授業料無料」の私立高で40代シングルマザーを追い込む"想定外の60万円"〉では、入学後に見えてきた「授業料以外のお金」について見ていきます。

【つづきを読む】塾代だけじゃなかった…「授業料無料」の私立高で40代シングルマザーを追い込む”想定外の60万円”