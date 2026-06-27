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小倉優子が、出演番組でこっそりしていたカンニングを吉村崇（平成ノブシコブシ）から暴露された。「なんでここで言うんですか！」と小倉は慌てて抗議するが……。

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「華麗なる転身を遂げた平成バラドル」として番組に出演した小倉。不思議キャラでブレイクした後、現在はママタレントとしてバラエティ番組で活躍するほか、現役大学生として学業に奮闘している。そんな小倉のことを吉村は「誰も気づいてないですけど、小倉優子が一番やばい」と名指しした。

まさかの指摘に、かまいたちの濱家は「お子さんも育てられてて、しっかりされてるイメージあるよ？」とフォロー。しかし、吉村は「まず頭よく見られたいんですよ、小倉さんって」と切り出し、小倉と共演している番組での様子を語り始めた。

吉村が挙げたのは、『ヒルナンデス！』（日本テレビ）のクイズ企画。バラエティのクイズであれば、外れてリアクションするだけでも成立しそうなものだが、吉村は小倉がこっそりトイレに行ってカンニングしていたことを暴露した。

スタジオが驚きに包まれると、小倉は「待ってください！ なんでここで言うんですか！」と慌てて抗議。それでも、カンニングがバレたこと自体は認め、「南原さんに『もう絶対やっちゃダメだよ』って言われてからは、本当にやってないんですよ」と弁明した。

驚きの事実に濱家は「ほんまにしてたんや！ しっかり怒られて」とツッコミ。さらに相方の山内が「タチの悪い方のバカですね」と評すると、吉村も「ずるいバカ」と追い打ちをかけた。

その後、吉村は小倉の“類似タレント”としてクロちゃん（安田大サーカス）の名前を挙げ、「女クロちゃん！」と表現。すると小倉は「でもそうだ、私はクロちゃんになればいいんだって思って」とまさかの受け止め。濱家から「ダメダメダメ！ それも違うんですよ！」と止められていた。

なお、小倉が出演番組でのカンニングを吉村崇から暴露された模様は、6月24日に放送された「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で取り上げられた。

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